Üzerine yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalan adam tedavi için inek gübresiyle kaplanınca boğularak öldü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Odisha eyaletinin Sundargarh ilçesine bağlı Pamara köyünde Binod ve Gokula Podh isimli iki adamın üzerine yıldırım düştü.
İkili mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarırken köylüler inek gübresinin iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanarak ikiliyi iyileştirmek için gübreye buladı.
Kafası dışarıda kalacak şekilde tüm vücudu hayvan pisliğine bulan ikiliden Binod nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Gokula ise hastaneye kaldırıldı ve uygulanan tedavi ile hayata döndürüldü.