Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Üzerine yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalan adam tedavi için inek gübresiyle kaplanınca boğularak öldü

    Üzerine yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalan adam tedavi için inek gübresiyle kaplanınca boğularak öldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 14:19
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'ın Odisha eyaletinin Sundargarh ilçesine bağlı Pamara köyünde yaşayan Binod ve Gokula Podh isimli iki adam, pazar dönüşünde yıldırım çarptı. Yıldırım çarpmasını tedavi etmek isteyen köylüler ise ikiliye inek gübresiyle kapladı. Binod boğularak hayatını kaybederken Gokula ise son anda hastaneye kaldırılarak hayatta kalmayı başardı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Odisha eyaletinin Sundargarh ilçesine bağlı Pamara köyünde Binod ve Gokula Podh isimli iki adamın üzerine yıldırım düştü.

    1

    İkili mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarırken köylüler inek gübresinin iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanarak ikiliyi iyileştirmek için gübreye buladı.

    2

    Kafası dışarıda kalacak şekilde tüm vücudu hayvan pisliğine bulan ikiliden Binod nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Gokula ise hastaneye kaldırıldı ve uygulanan tedavi ile hayata döndürüldü.

    İlginizi Çekebilir

    Metroda taciz anları! 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

    Metroda taciz anları! 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

     Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

     Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

     "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

    "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadıYatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadı
    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"
    Hastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderdiler! Otoparkta doğum yaptıHastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderdiler! Otoparkta doğum yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    Yıldırım Hindistan İnek gübre
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

    Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

    Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

    Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

    Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! Kesin tarih verdi

    Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! Kesin tarih verdi

    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"

    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"

    Taciz anları kamerada! Sapığı böyle ifşaladı

    Taciz anları kamerada! Sapığı böyle ifşaladı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.