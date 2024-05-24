İşten izin almak için öyle bir şey yaptı ki... Gözyaşları içinde telefon etti! Arkadaşının performansına kendisi bile inanamadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde günü birlik şehir dışına gitmek isteyen bir kişinin iş yerini arayarak izin istediği anlar yer aldı.

Gözyaşları içinde iş yeriyle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında genç kadının arkadaşının feryat içinde ağlaması ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyada o anlar "Günü birlik şehir dışı turu için iş yerinden izin alan arkadaşım ve benim sergilediğimiz performans" notuyla paylaşıldı.

O anlara sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım patronun bu videoyu görür" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence artık işsiz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka olsun diye yapıldığını düşünmek istiyorum" yorumunda bulundu.