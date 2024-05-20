Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple Marka Haftası başladı! iPhone, AirPods, Macbook...

Teknoloji devi Apple, dünya çapında pek çok kullanıcının favorisi! Gelişmiş teknolojik özellikleri, kullanıcı dostu yapısı, şık tasarımıyla Apple akıllı cihazlar; çoğu zaman bir telefondan, bilgisayardan, saatten çok daha fazlasını vadediyor. Siz de Apple ürünleriyle tanışmak ya da eskiyen cihazlarınızı yenilemek düşüncesindeyseniz 26 Mayıs'a kadar sürecek Apple Marka Festivali kapsamındaki indirimlerden yararlanabilirsiniz. iPhone, iPad, Macbook ve diğer Apple ürünleri şimdi çok daha cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar!

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1. Apple iPhone 11 (128 GB) - Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Hiçbir sorun yaşamadım. Güzel ve ilgili satıcı."

"Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı."

2. Apple iPhone 12 (128 GB) - Mor (Apple Türkiye Garantili)

Kullanıcılar ne diyor?

"iPhone kalitesi, Amazon hızı ile ulaştı elime. Fazla söze gerek yok."

"Orijinal iPhone. Amazon kalitesi, hızlı güvenli alışveriş."

3. Apple iPhone 14 (256 GB) - Yıldız Işığı

Kullanıcılar ne diyor?

"Harbiden iPhone kullanmak başkaymış dedirtiyor."

"Başlıkta yazdığım gibi bir deneyim yaşadım kullanmaya başladığınızda yetenekleri ve hızı keyif verecek, tavsiye ederim. Kamera özelliklerini çok kullanan biri değilseniz kalan yeteneklerini size fazlasıyla gösterecektir."

4. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş Rengi

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon kalitesi ile siparişimin ertesi günü saat elime ulaştı. Gayet pratik ve işlevsel. Aslında akıllı saatten beklentilerinizle ilgili durum memnuniyet kalitesini de etkiliyor. Benim beklentilerimi karşılayacak düzeyde olduğu için son derece memnun kaldım."

"Amazon farkıyla ürün elime sapasağlam ulaştı. Orijinal ürün gayet memnunum. Kordonuna bayıldım aşırı rahat."

5. Apple AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple bir cihazınız varsa başka bir marka bakmayın, bunu alın net."

"Kendini kanıtlamış bir ürün. Gayet kullanışlı."

6. Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Siyah Titanyum

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır androidi savunduğuma pişman eden telefon."

"Mükemmel. Pro olamayan modellerine göre daha hızlı ve daha kaliteli."

7. Apple AirPods Max - Gümüş Rengi

Kullanıcılar ne diyor?

"Keşke daha önce alsaydım dedim alınca. Çok kaliteli. AirPods 3. nesil de kullanıyorum ama bu bambaşka bir şey. Düşünüyorsanız alın, bence pişman olmazsınız."

"Paketlemesi müthiş korunaklıydı, satıcı harika zamanında gönderiyor, ürünü anlatmaya gerek yok. Apple kalitesi ve ekosistemi."

8. Apple iMac (24 inç) - Mavi - MGPL3TU/A

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet güzel sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Harici 2 tb harddisk aldım. Sorunsuz kullanıyorum."

"Ürünle ilgili çok konuşmaya gerek yok, benim aldığım 8 cpu ve 8 gpu olan, piyasaya göre en iyi fiyat Amazon'daydı. Perşembe öğleden sonra sipariş verdim, cuma sabah geldi. Apple kalitesine hızlı ve Amazon kalitesi ile ulaşmak çok iyi."

9. Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 2 TB) - Gümüş Rengi (6. nesil)

Kullanıcılar ne diyor?

"Görüntü olsun hız performans olsun, harika bir tablet."

"Kalitesi yorumsuz."

10. Apple AirTag 4’lü Paket

Kullanıcılar ne diyor?

"Aracımı takip etmek icin almıştım. Bayağı da oldu alalı ancak şimdi yorum yazabildim çok kullanışlı ve mükemmel bir ürün. Aracınızı bir yere park ettiğinizde bile size uyarıda bulunuyor. Kesinlikle güvenlik için alınmalı."

"Ucuz ve kaliteli bir şekilde hareketli nesnelerinizi, araçlarınızı ve hayvanlarınızı takip etmek için birebir. Kesinlikle tavsiye ederim, çok güzel hızlı bir şekilde geldi."

11. Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple kalitesi zaten şaşırtmaz ve tartışılmaz. Kullanıyorum birkaç aydır, hiçbir sorun yaşamadım. Güzelce paketlenmiş ve orijinal ürün gönderimi için satıcıya teşekkür ederim. Elektronik ürün alacaksınız mutlaka Amazon'a bakın."

"Mükemmel ses kalitesi."

12. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm Gece Yarısı Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif, menüler arası geçişler hızlı, telefon görüşmesinde ses çok iyi."

"Çok beğendim, çok kaliteli."

13. Apple M3 Pro çipe sahip 2023 MacBook Pro Laptop

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün bildiğiniz Apple ürünü. Hızlı şekilde elime güvenle ulaştı. 16 inç ekran gerçekten çalışma alanı için çok daha iyi. 14 inç modeline göre daha büyük hoparlör, daha büyük ekran, daha büyük fan ve daha büyük bataryaya sahip olduğu için 16 inç modeli tercih ettim."

"Herhangi bir kozmetik sıkıntı vs. yoktu. Anlatıldığı gibi. Burada iade edilen ürünü yollamışlar gibisinden şehir efsaneleri oluyor itibar etmeyiniz. Satıcı Amazon ise gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

14. Apple TV Remote (3. nesil)

Kullanıcılar ne diyor?

"Henüz tüm uygulamalar bu kumandanın özelliklerine göre kendini güncellemedi ancak yine de ağırlığı ve malzeme kalitesi ile farklı bir deneyim yaşatıyor."

"Ele oturuşu, sessiz modu, ergonomisi çok iyi. Tavsiye ederim."

15. Apple USB-C - Lightning Kablosu (1 m)

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel ürün. Çok hızlı şarj."

"Harika şarj cihazı. Orijinal Apple, iyi kalite."

16. Apple 2022 64 GB Apple TV 4K Wi-Fi (3. nesil)

Kullanıcılar ne diyor?

"Süper, geçişler inanılmaz."

"Şahane, hızlı bir arayüz."

17. Apple MagSafe Duo Şarj Aygıtı

Kullanıcılar ne diyor?

"Sorunsuz elime ulaştı, baş ucumda daima kullanıyorum, hızlı şarj ediyor."

"Uzun zamandır almak istediğim pratik bir şarj istasyonu. Kesinlikle çok iyi iş görüyor. Magsafe özellikli kılıfla şarj ettiğini söylemeliyim. Yani telefonunuzun kılıfı magsafe özelliği yoksa şarj almıyor. Ya orijinal kılıfla yada kılıfsız şarj etmelisiniz. Amazon güvenilirliği ve kalitesiyle alabilirsiniz."

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