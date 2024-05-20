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Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple Marka Haftası başladı! iPhone, AirPods, Macbook...

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Teknoloji tutkunları buraya! iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, Airpods ve daha pek çok Apple ürününde indirim başladı. Apple Marka Haftası kapsamında indirime giren ürünlerden bazılarını bu içeriğimizde sizin için bir araya getirdik. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin! İşte seçtiklerimiz...

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple Marka Haftası başladı! iPhone, AirPods, Macbook...

Teknoloji devi Apple, dünya çapında pek çok kullanıcının favorisi! Gelişmiş teknolojik özellikleri, kullanıcı dostu yapısı, şık tasarımıyla Apple akıllı cihazlar; çoğu zaman bir telefondan, bilgisayardan, saatten çok daha fazlasını vadediyor. Siz de Apple ürünleriyle tanışmak ya da eskiyen cihazlarınızı yenilemek düşüncesindeyseniz 26 Mayıs'a kadar sürecek Apple Marka Festivali kapsamındaki indirimlerden yararlanabilirsiniz. iPhone, iPad, Macbook ve diğer Apple ürünleri şimdi çok daha cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Apple ürünlerindeki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Apple iPhone 11 (128 GB) - Beyaz

Adsız tasarım - 2024-05-20T144308.692

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hiçbir sorun yaşamadım. Güzel ve ilgili satıcı."

  • "Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı."
Ürünü İncele

2. Apple iPhone 12 (128 GB) - Mor (Apple Türkiye Garantili)

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "iPhone kalitesi, Amazon hızı ile ulaştı elime. Fazla söze gerek yok."

  • "Orijinal iPhone. Amazon kalitesi, hızlı güvenli alışveriş."
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3. Apple iPhone 14 (256 GB) - Yıldız Işığı

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harbiden iPhone kullanmak başkaymış dedirtiyor."

  • "Başlıkta yazdığım gibi bir deneyim yaşadım kullanmaya başladığınızda yetenekleri ve hızı keyif verecek, tavsiye ederim. Kamera özelliklerini çok kullanan biri değilseniz kalan yeteneklerini size fazlasıyla gösterecektir."
Ürünü İncele

4. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS 40 mm Gümüş Rengi

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon kalitesi ile siparişimin ertesi günü saat elime ulaştı. Gayet pratik ve işlevsel. Aslında akıllı saatten beklentilerinizle ilgili durum memnuniyet kalitesini de etkiliyor. Benim beklentilerimi karşılayacak düzeyde olduğu için son derece memnun kaldım."

  • "Amazon farkıyla ürün elime sapasağlam ulaştı. Orijinal ürün gayet memnunum. Kordonuna bayıldım aşırı rahat."
Ürünü İncele

5. Apple AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu

Adsız tasarım - 2024-05-20T144928.649

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Apple bir cihazınız varsa başka bir marka bakmayın, bunu alın net."

  • "Kendini kanıtlamış bir ürün. Gayet kullanışlı."
Ürünü İncele

6. Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Siyah Titanyum

Adsız tasarım - 2024-05-20T145024.810

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır androidi savunduğuma pişman eden telefon."

  • "Mükemmel. Pro olamayan modellerine göre daha hızlı ve daha kaliteli."
Ürünü İncele

7. Apple AirPods Max - Gümüş Rengi

Adsız tasarım - 2024-05-20T145253.691

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Keşke daha önce alsaydım dedim alınca. Çok kaliteli. AirPods 3. nesil de kullanıyorum ama bu bambaşka bir şey. Düşünüyorsanız alın, bence pişman olmazsınız."

  • "Paketlemesi müthiş korunaklıydı, satıcı harika zamanında gönderiyor, ürünü anlatmaya gerek yok. Apple kalitesi ve ekosistemi."
Ürünü İncele

8. Apple iMac (24 inç) - Mavi - MGPL3TU/A

Adsız tasarım - 2024-05-20T145402.764

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Harici 2 tb harddisk aldım. Sorunsuz kullanıyorum."

  • "Ürünle ilgili çok konuşmaya gerek yok, benim aldığım 8 cpu ve 8 gpu olan, piyasaya göre en iyi fiyat Amazon'daydı. Perşembe öğleden sonra sipariş verdim, cuma sabah geldi. Apple kalitesine hızlı ve Amazon kalitesi ile ulaşmak çok iyi."
Ürünü İncele

9. Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 2 TB) - Gümüş Rengi (6. nesil)

Adsız tasarım - 2024-05-20T145943.752

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görüntü olsun hız performans olsun, harika bir tablet."

  • "Kalitesi yorumsuz."
Ürünü İncele

10. Apple AirTag 4’lü Paket

Adsız tasarım - 2024-05-20T150459.735

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aracımı takip etmek icin almıştım. Bayağı da oldu alalı ancak şimdi yorum yazabildim çok kullanışlı ve mükemmel bir ürün. Aracınızı bir yere park ettiğinizde bile size uyarıda bulunuyor. Kesinlikle güvenlik için alınmalı."

  • "Ucuz ve kaliteli bir şekilde hareketli nesnelerinizi, araçlarınızı ve hayvanlarınızı takip etmek için birebir. Kesinlikle tavsiye ederim, çok güzel hızlı bir şekilde geldi."
Ürünü İncele

11. Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu

Adsız tasarım - 2024-05-20T150750.732

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Apple kalitesi zaten şaşırtmaz ve tartışılmaz. Kullanıyorum birkaç aydır, hiçbir sorun yaşamadım. Güzelce paketlenmiş ve orijinal ürün gönderimi için satıcıya teşekkür ederim. Elektronik ürün alacaksınız mutlaka Amazon'a bakın."

  • "Mükemmel ses kalitesi."
Ürünü İncele

12. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm Gece Yarısı Akıllı Saat

Adsız tasarım - 2024-05-20T150849.725

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif, menüler arası geçişler hızlı, telefon görüşmesinde ses çok iyi."

  • "Çok beğendim, çok kaliteli."
Ürünü İncele

13. Apple M3 Pro çipe sahip 2023 MacBook Pro Laptop

Adsız tasarım - 2024-05-20T151220.795

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün bildiğiniz Apple ürünü. Hızlı şekilde elime güvenle ulaştı. 16 inç ekran gerçekten çalışma alanı için çok daha iyi. 14 inç modeline göre daha büyük hoparlör, daha büyük ekran, daha büyük fan ve daha büyük bataryaya sahip olduğu için 16 inç modeli tercih ettim."

  • "Herhangi bir kozmetik sıkıntı vs. yoktu. Anlatıldığı gibi. Burada iade edilen ürünü yollamışlar gibisinden şehir efsaneleri oluyor itibar etmeyiniz. Satıcı Amazon ise gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."
Ürünü İncele

14. Apple TV Remote (3. nesil)

Adsız tasarım - 2024-05-20T151338.667

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Henüz tüm uygulamalar bu kumandanın özelliklerine göre kendini güncellemedi ancak yine de ağırlığı ve malzeme kalitesi ile farklı bir deneyim yaşatıyor."

  • "Ele oturuşu, sessiz modu, ergonomisi çok iyi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

15. Apple USB-C - Lightning Kablosu (1 m)

Adsız tasarım - 2024-05-20T151432.213

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel ürün. Çok hızlı şarj."

  • "Harika şarj cihazı. Orijinal Apple, iyi kalite."
Ürünü İncele

16. Apple 2022 64 GB Apple TV 4K Wi-Fi (3. nesil)

Adsız tasarım - 2024-05-20T151624.728

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper, geçişler inanılmaz."

  • "Şahane, hızlı bir arayüz."
Ürünü İncele

17. Apple MagSafe Duo Şarj Aygıtı

Adsız tasarım - 2024-05-20T153916.877

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sorunsuz elime ulaştı, baş ucumda daima kullanıyorum, hızlı şarj ediyor."

  • "Uzun zamandır almak istediğim pratik bir şarj istasyonu. Kesinlikle çok iyi iş görüyor. Magsafe özellikli kılıfla şarj ettiğini söylemeliyim. Yani telefonunuzun kılıfı magsafe özelliği yoksa şarj almıyor. Ya orijinal kılıfla yada kılıfsız şarj etmelisiniz. Amazon güvenilirliği ve kalitesiyle alabilirsiniz."
Ürünü İncele

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