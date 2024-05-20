Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple Marka Haftası başladı! iPhone, AirPods, Macbook...

Teknoloji devi Apple, dünya çapında pek çok kullanıcının favorisi! Gelişmiş teknolojik özellikleri, kullanıcı dostu yapısı, şık tasarımıyla Apple akıllı cihazlar; çoğu zaman bir telefondan, bilgisayardan, saatten çok daha fazlasını vadediyor. Siz de Apple ürünleriyle tanışmak ya da eskiyen cihazlarınızı yenilemek düşüncesindeyseniz 26 Mayıs'a kadar sürecek Apple Marka Festivali kapsamındaki indirimlerden yararlanabilirsiniz. iPhone, iPad, Macbook ve diğer Apple ürünleri şimdi çok daha cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar!
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Kullanıcılar ne diyor?
"Hiçbir sorun yaşamadım. Güzel ve ilgili satıcı."
Kullanıcılar ne diyor?
"iPhone kalitesi, Amazon hızı ile ulaştı elime. Fazla söze gerek yok."
Kullanıcılar ne diyor?
"Harbiden iPhone kullanmak başkaymış dedirtiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Amazon kalitesi ile siparişimin ertesi günü saat elime ulaştı. Gayet pratik ve işlevsel. Aslında akıllı saatten beklentilerinizle ilgili durum memnuniyet kalitesini de etkiliyor. Benim beklentilerimi karşılayacak düzeyde olduğu için son derece memnun kaldım."
Kullanıcılar ne diyor?
"Apple bir cihazınız varsa başka bir marka bakmayın, bunu alın net."
Kullanıcılar ne diyor?
"Yıllardır androidi savunduğuma pişman eden telefon."
Kullanıcılar ne diyor?
"Keşke daha önce alsaydım dedim alınca. Çok kaliteli. AirPods 3. nesil de kullanıyorum ama bu bambaşka bir şey. Düşünüyorsanız alın, bence pişman olmazsınız."
Kullanıcılar ne diyor?
"Gayet güzel sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Harici 2 tb harddisk aldım. Sorunsuz kullanıyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Görüntü olsun hız performans olsun, harika bir tablet."
Kullanıcılar ne diyor?
"Aracımı takip etmek icin almıştım. Bayağı da oldu alalı ancak şimdi yorum yazabildim çok kullanışlı ve mükemmel bir ürün. Aracınızı bir yere park ettiğinizde bile size uyarıda bulunuyor. Kesinlikle güvenlik için alınmalı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Apple kalitesi zaten şaşırtmaz ve tartışılmaz. Kullanıyorum birkaç aydır, hiçbir sorun yaşamadım. Güzelce paketlenmiş ve orijinal ürün gönderimi için satıcıya teşekkür ederim. Elektronik ürün alacaksınız mutlaka Amazon'a bakın."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hafif, menüler arası geçişler hızlı, telefon görüşmesinde ses çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün bildiğiniz Apple ürünü. Hızlı şekilde elime güvenle ulaştı. 16 inç ekran gerçekten çalışma alanı için çok daha iyi. 14 inç modeline göre daha büyük hoparlör, daha büyük ekran, daha büyük fan ve daha büyük bataryaya sahip olduğu için 16 inç modeli tercih ettim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Henüz tüm uygulamalar bu kumandanın özelliklerine göre kendini güncellemedi ancak yine de ağırlığı ve malzeme kalitesi ile farklı bir deneyim yaşatıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Mükemmel ürün. Çok hızlı şarj."
Kullanıcılar ne diyor?
"Süper, geçişler inanılmaz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Sorunsuz elime ulaştı, baş ucumda daima kullanıyorum, hızlı şarj ediyor."
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