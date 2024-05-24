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    4. Polonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog sosyal medyada eğlenceli anlar yaşattı! Önce teklif etti sonra el hareketi yaptı: 'Benimle olur musun?'

    Polonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog sosyal medyada eğlenceli anlar yaşattı! Önce teklif etti sonra el hareketi yaptı: 'Benimle olur musun?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 08:56
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Polonyalı yaşlı bir kadın ve adının Umut olduğunu söyleyen bir Türk gencinin arasında yaşanan diyalog kullanıcılar arasında gündem oldu. Adını Isabella olarak açıklayan kadının Umut'a 'Benimle olur musun?' teklifinin sonrasında ikili arasında geçen konuşma bir anda tuhaf bir hal aldı ve eğlenceli anlar yaşattı.

    Sosyal medyada adının Umut olarak açıklandığı bir Türk genci ve adının Isabella olduğunu söyleyen Polonyalı bir kadın arasındaki konuşma izleyenleri gülümsetti. Umut'un cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Isabella ilk olarak genç adamın yanına yaklaşarak 'Benimle olur musun?' diye sordu. Ardından ise Isabella'nın bir arkadaşı duruma müdahale ederek Lehçe bir şeyler söyledi.

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    Genç adam seyahati olduğu için kadınların yanından ayrılmadan önce Isabella'ya dönerek, "Çok güzelsin" dedi. Isabella'nın cevabı ise el hareketi yaparak oldu.
    O anlar sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adı Umut ama teyzenin umutlarını yok etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Isabella bunlar hep aynı" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanındaki daha akıllı hadi gidiyoruz diyor" yorumunu yaptı.

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