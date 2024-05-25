Mısır'a turist olarak giden Türk kadın kabus dolu anlar yaşadı! 'Bayan olarak gelinmez' dedi... Sürekli rahatsız ettiklerini söyledi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Mısır'a turist olarak giden bir kadın yaşadığı zorluklarından söz edince viral oldu.

Yolda sürekli olarak korna çalındığını ve çevredekilerin konuşmaya çalışarak rahatsız ettiğini ifade eden kadın, "Malesef buraya bir bayan olarak gelinmez. Bakın bu araba burada bayağı da bir bekledi. Bir sürü araba şurada duruyor. Biz otelimize gidiş dönüş ödemesini yaptığımız tuttuğumuz bir taksi vardı onu bekliyoruz. Yolda durduğunuz anda araçlar korna çalıyor. Bu tarz ülkelerde bir kadın olarak gezmek, yaşamak zor. Mesela 'Kadınlarınız ne yapıyor?' diye sorduk. 'Biz Müslümanız kadınlarımız asla dışarıya çıkmaz' dediler. Yoldan geçerken konuşmaya çalışıyor. Sürekli rahatsız ediyorlar" diye konuştu.