Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Mısır'a turist olarak giden Türk kadın kabus dolu anlar yaşadı! 'Bayan olarak gelinmez' dedi... Sürekli rahatsız ettiklerini söyledi

    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın kabus dolu anlar yaşadı! 'Bayan olarak gelinmez' dedi... Sürekli rahatsız ettiklerini söyledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 13:55
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mısır'a turist olarak giden bir Türk kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında yaşadığı zorlukları anlatınca viral oldu. Mısır sokaklarında geçtiği videosunda yoldan geçen arabaların devamlı olarak korna çaldığını ifade eden kadın, "Buraya bayan olarak gelinmez. Sürekli rahatsız ediyorlar" dedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Mısır'a turist olarak giden bir kadın yaşadığı zorluklarından söz edince viral oldu.

    1

    Yolda sürekli olarak korna çalındığını ve çevredekilerin konuşmaya çalışarak rahatsız ettiğini ifade eden kadın, "Malesef buraya bir bayan olarak gelinmez. Bakın bu araba burada bayağı da bir bekledi. Bir sürü araba şurada duruyor. Biz otelimize gidiş dönüş ödemesini yaptığımız tuttuğumuz bir taksi vardı onu bekliyoruz. Yolda durduğunuz anda araçlar korna çalıyor. Bu tarz ülkelerde bir kadın olarak gezmek, yaşamak zor. Mesela 'Kadınlarınız ne yapıyor?' diye sorduk. 'Biz Müslümanız kadınlarımız asla dışarıya çıkmaz' dediler. Yoldan geçerken konuşmaya çalışıyor. Sürekli rahatsız ediyorlar" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

    Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

     Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

    Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

    Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

     Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadıYatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadı
    Yıldırım çarptı! İnek gübresiyle tedavi etmeye çalışırken boğularak öldüYıldırım çarptı! İnek gübresiyle tedavi etmeye çalışırken boğularak öldü
    Hastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderdiler! Otoparkta doğum yaptıHastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderdiler! Otoparkta doğum yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Mısır turist
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

    Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek!

    Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

    Belediyeye ait fırının görüntüleri büyük tepki çekti!

    Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! Kesin tarih verdi

    Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! Kesin tarih verdi

    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"

    Mısır'a turist olarak giden Türk kadın zorlukları anlattı! "Sürekli rahatsız ediyorlar"

    Taciz anları kamerada! Sapığı böyle ifşaladı

    Taciz anları kamerada! Sapığı böyle ifşaladı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.