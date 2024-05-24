Tuvalette bulunan 'cesaretin varsa bas' yazısına bastı! Tuvalet bir anda pavyona döndü... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ilginç bir tuvalet deneyimi yaşayan bir kişi yer aldı.

Sosyal medya paylaşımında tuvalette bulunan bir düğmeye basan kişi Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Dilber dansını popülerleştiren 'Dilber Evin Barkın Yok Mu?' şarkısının çalması üzerine şaşkına döndü. Tuvalet bir anda rengarenk ışıklarla aydınlatıldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu nasıl tuvalet?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaşadık biz şimdi?" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu yaptı.







