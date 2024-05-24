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    4. Tuvalette bulunan 'cesaretin varsa bas' yazısına bastı! Tuvalet bir anda pavyona döndü... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

    Tuvalette bulunan 'cesaretin varsa bas' yazısına bastı! Tuvalet bir anda pavyona döndü... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 14:22
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Bir tuvalette bulunan 'cesaretin varsa bas' yazısına basan bir kişi bir anda karşısında yanıp sönen ışıkları gördü. Işıklarla birlikte adeta İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesini yaşayan kişi çalan 'Dilber Evin Barkın Yok Mu?' şarkısıyla dans etmeye başladı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ilginç bir tuvalet deneyimi yaşayan bir kişi yer aldı.

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    Sosyal medya paylaşımında tuvalette bulunan bir düğmeye basan kişi Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Dilber dansını popülerleştiren 'Dilber Evin Barkın Yok Mu?' şarkısının çalması üzerine şaşkına döndü. Tuvalet bir anda rengarenk ışıklarla aydınlatıldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu nasıl tuvalet?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaşadık biz şimdi?" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Pavyon tuvalet
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