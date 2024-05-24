Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Metroya binerken kıyafet önlemi aldı! Sosyal medyada çok konuşuldu... Askılı elbisesinin üzerine tişört giydi

    Metroya binerken kıyafet önlemi aldı! Sosyal medyada çok konuşuldu... Askılı elbisesinin üzerine tişört giydi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 08:34
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide genç bir kadının metroya binmeden önce kıyafet önlemi aldığı anlar çok konuşuldu. Görüntülerde genç kadının askılı elbisesinin üzerine önlem olarak beyaz bol bir tişört giymesi dikkatleri çekti. Kadının taciz edilmemek için yaptığı hareket sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide genç bir kadının metroya binmeden önce aldığı taciz önlemi çok konuşuldu. "Metro tişörtünü giyiyorsun" notuyla yaptığı paylaşımında genç kadın metroya binmeden önce askılı elbisesinin üzerine beyaz bol bir tişört giydi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü.

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadınların metroda yaşayabilecekleri taciz durumlarına karşı önlem almak zorunda kalmasını eleştirdi. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise genç kadını haklı bulduğunu söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'

    Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'

     Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'

    Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'

     Aldatıldığını öğrendi! Aldığı intikamı olay oldu... "Not tutun hanımlar"

    Aldatıldığını öğrendi! Aldığı intikamı olay oldu... "Not tutun hanımlar"

     İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

    İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

     Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"

    Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İzin almak için iş yerini gözyaşlarıyla aradıİzin almak için iş yerini gözyaşlarıyla aradı
    Polonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog viral olduPolonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog viral oldu
    Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya taciz metro
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

    Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

    Polonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog viral oldu

    Polonyalı yaşlı kadın ve Türk gencinin arasındaki diyalog viral oldu

    Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'

    Turistler pahalılıktan dert yandı! 'Artık ucuz değil'

    Metroya binerken aldığı kıyafet önlemi çok konuşuldu

    Metroya binerken aldığı kıyafet önlemi çok konuşuldu

    Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"

    Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.