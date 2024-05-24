Metroya binerken kıyafet önlemi aldı! Sosyal medyada çok konuşuldu... Askılı elbisesinin üzerine tişört giydi

Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide genç bir kadının metroya binmeden önce aldığı taciz önlemi çok konuşuldu. "Metro tişörtünü giyiyorsun" notuyla yaptığı paylaşımında genç kadın metroya binmeden önce askılı elbisesinin üzerine beyaz bol bir tişört giydi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadınların metroda yaşayabilecekleri taciz durumlarına karşı önlem almak zorunda kalmasını eleştirdi. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise genç kadını haklı bulduğunu söyledi.







