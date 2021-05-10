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Flo, babet koleksiyonu ile baharı karşılıyor

10.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flo, babet koleksiyonu ile baharı karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Flo 2021 ilkbahar/yaz babet koleksiyonu, şık ve modern tasarımlarıyla baharı müjdeliyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, siyah, beyaz, fuşya ve bej gibi son dönemin trend renklerinin öne çıktığı koleksiyon, hem gündüz hem gece kombinlerinin en zarif parçası oluyor.

Hasır taban detayı ve fiyonk detayları ile babetler, Flo mağazalarında ve flo.com.tr'de tüketicileri bekliyor.

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