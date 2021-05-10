Flo, babet koleksiyonu ile baharı karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Flo 2021 ilkbahar/yaz babet koleksiyonu, şık ve modern tasarımlarıyla baharı müjdeliyor.
Flo'dan yapılan açıklamaya göre, siyah, beyaz, fuşya ve bej gibi son dönemin trend renklerinin öne çıktığı koleksiyon, hem gündüz hem gece kombinlerinin en zarif parçası oluyor.
Hasır taban detayı ve fiyonk detayları ile babetler, Flo mağazalarında ve flo.com.tr'de tüketicileri bekliyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz