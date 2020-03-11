SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Floyd Mayweather’ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu

Floyd Mayweather’ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.03.2020 18:53 | Son Güncelleme

Floyd Mayweather'ın 1995-2010 yılları arasında birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan Josie Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili olarak cinayet soruşturması açtı.

Floyd Mayweather’ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu

Ünlü boksör Floyd Mayweather’in eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Josie Harris, Kaliforniya’da arabası içerisinde ölü bulundu. Mayweather, 2010 yılında Harris’e saldırma suçundan 2 ay hapis yatmıştı. Kaliforniya eyalet polisinin olayla ilgili cinayet soruşturması başlattığı öğrenildi.

Josie’nin 2010 yılında dönemin NBA oyuncusu CJ Watson ile Mayweather’ı aldattığı iddia edilmiş, bu haberlerden sonra boksör çocuklarının annesine şiddet uygulamıştı. Josie Harris’in altı farklı olayda şiddet uğradığı iddiaları mevcuttu ancak ceza davası 2010 yılında Floyd’un Harris’in evine uyurken girip, çocuklarının önünde saldırmasıyla açılmıştı.

Yıllar sonra Mayweather iddiaları reddedip, “Uyuşturucu madde etkisi altındaki bir kadını zaptetmeye çalıştım. Eğer bu suçsa, onu dizginlemem suçsa evet suçluyum” açıklamasını yapmıştı.

Harris, Mayweather’ın verdiği röportajdaki bu sözlerine üzerine 20 milyon Dolar’lık tazminat davası açmıştı. Dava hala devam etmekteydi… Çift, 1995-2010 yılları arasında birlikte yaşamıştı.

(SKOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklamasıBakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
floyd mayweather boksör Josie Harris ölü bulundu karısı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

Koronavirüs teşhisi konulan hastayla ilgili yeni haber!

İlk tatil haberi İstanbul'dan geldi!

İlk tatil haberi İstanbul'dan geldi!

F.Bahçe'yle anılan teknik adam imzayı attı

F.Bahçe'yle anılan teknik adam imzayı attı

Galatasaray'da şok! İdmanı yarıda bıraktı...

Galatasaray'da şok! İdmanı yarıda bıraktı...

Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!

Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!

Alman futbolcu koronavirüse yakalandı

Alman futbolcu koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Floyd Mayweather’ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu

Ünlü boksörün çocuklarının annesi ölü bulundu!

Formula 1'in 'en yaşlısı' Kimi Raikkonen

Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Şampiyona ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

Indian Wells Tenis Turnuvası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Indian Wells ertelendi

Sporu yöneten kadınlar

Sporu yöneten kadınlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.