Floyd Mayweather’ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu

Ünlü boksör Floyd Mayweather’in eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Josie Harris, Kaliforniya’da arabası içerisinde ölü bulundu. Mayweather, 2010 yılında Harris’e saldırma suçundan 2 ay hapis yatmıştı. Kaliforniya eyalet polisinin olayla ilgili cinayet soruşturması başlattığı öğrenildi.
Josie’nin 2010 yılında dönemin NBA oyuncusu CJ Watson ile Mayweather’ı aldattığı iddia edilmiş, bu haberlerden sonra boksör çocuklarının annesine şiddet uygulamıştı. Josie Harris’in altı farklı olayda şiddet uğradığı iddiaları mevcuttu ancak ceza davası 2010 yılında Floyd’un Harris’in evine uyurken girip, çocuklarının önünde saldırmasıyla açılmıştı.
Yıllar sonra Mayweather iddiaları reddedip, “Uyuşturucu madde etkisi altındaki bir kadını zaptetmeye çalıştım. Eğer bu suçsa, onu dizginlemem suçsa evet suçluyum” açıklamasını yapmıştı.
Harris, Mayweather’ın verdiği röportajdaki bu sözlerine üzerine 20 milyon Dolar’lık tazminat davası açmıştı. Dava hala devam etmekteydi… Çift, 1995-2010 yılları arasında birlikte yaşamıştı.
(SKOR)
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