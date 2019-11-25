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Footmercato: Galatasaray'ın ilk transferi Henry Onyekuru

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2019 11:50 | Son Güncelleme

Fransız basını, Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferinin Henry Onyekuru olacağını yazdı. Haberde Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Footmercato: Galatasaray'ın ilk transferi Henry Onyekuru

Bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde kötü günler geçiren Galatasaray'da gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi.

Fransız Footmercato sitesi, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Onyekuru'yu kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.

MONACO BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Haberde Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco sezon başında Henry Onyekuru'yu Everton'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Henry Onyekuru Galatasaray monaco

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu nasıl bir zihniyet arkadaş Falcao alacaz diye bütün takımı dağıttılar şimdi de eski futbolcuları topluyorlar yine... E bu adamlar takıma adapteydi zaten Falcao'nun da Monacoda gösterdiği performans ortadaydı tüm bunlar göz önündeyken nasıl bariz hatalar yapılabiliyor? Anlam veremiyorum doğrusu. Şampiyon kadro devam etseydi Şampiyonlar liginde daha fazla mücadele edilecekti yazık cidden.
falcao geldi ya!artık transfere gerek yok ki..
sportif anlamada başarı için onyekuru malesef arda ve diagne ye ihtiyaç var ancak 1 yıllık 1.5 yıllık sözleşmeler yapılmalıdır
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