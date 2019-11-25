Footmercato: Galatasaray'ın ilk transferi Henry Onyekuru

Bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde kötü günler geçiren Galatasaray'da gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi.

Fransız Footmercato sitesi, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Onyekuru'yu kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.

MONACO BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Haberde Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco sezon başında Henry Onyekuru'yu Everton'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

