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Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: - "Bizim gücümüz bu büyük aileden geliyor. Bugüne kadar elde edilen başarılar kolay başarılar değil ve hepinizin çok çok büyük emekleri var"

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan'ın her yıl gerçekleştirdiği ve emektar çalışanlarını ödüllendirdiği Altın İz Hizmet Ödülleri bu yıl da özel bir törende sahiplerine takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan'ın tarihine altın izler bırakan, 10, 20, 25, 30 ve 35 yılı tamamlayan çalışanlar onurlandırıldı.

Törende 196 Ford Otosan çalışanına üst düzey yöneticiler tarafından plaketleri takdim edilirken, ödül olarak kıdem yılına bağlı olarak çeyrek altın hediye edildi.

Ford Otosan üst düzey yöneticileri, Türk Metal Sendikası temsilcileri ve Ford Otosan çalışanlarının katıldığı törende, özel sahne gösterileri ile işitsel ve görsel bir şölen yaşatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Bugüne kadar elde edilen başarılar öyle kolay başarılar değil. Hepinizin çok çok büyük emekleri var. Bu emekleriniz için de hem kendim, hem şirketimiz, hem de yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan'ın 60 yıllık köklü mirasında her bir çalışanın çok önemli emekleri olduğunu belirten Yenigün, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Öncelikle, bu yılın, bugünlerin bizler için çok büyük anlamı var. Başarılarla dolu60 yıllık bir geçmişimiz var. Ben sizleri ve ailelerinizi, çoğunuzu şahsen tanıyorum. Bugün de burada aileleriniz ile bulunuyorsunuz. Bunlar bana çok büyük mutluluk veriyor. Çünkü her zaman söylediğim gibi Ford Otosan bir aile. Bizim gücümüz bu büyük aileden geliyor. Bugüne kadar elde edilen başarılar kolay başarılar değil ve hepinizin çok çok büyük emekleri var. Bu emekleriniz için de hem kendim, hem şirketimiz, hem de yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum."

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener ise, "Otomotiv sektörümüzün köklü kurumlarından Ford Otosan'ın gelenekselleşen Altın İz Ödülleri'nde siz emekçi kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu vesileyle sektöre sunduğunuz tüm emekleriniz ve katkılarınız için sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ford Otosan

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