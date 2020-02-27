Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan'ın her yıl gerçekleştirdiği ve emektar çalışanlarını ödüllendirdiği Altın İz Hizmet Ödülleri bu yıl da özel bir törende sahiplerine takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan'ın tarihine altın izler bırakan, 10, 20, 25, 30 ve 35 yılı tamamlayan çalışanlar onurlandırıldı.

Törende 196 Ford Otosan çalışanına üst düzey yöneticiler tarafından plaketleri takdim edilirken, ödül olarak kıdem yılına bağlı olarak çeyrek altın hediye edildi.

Ford Otosan üst düzey yöneticileri, Türk Metal Sendikası temsilcileri ve Ford Otosan çalışanlarının katıldığı törende, özel sahne gösterileri ile işitsel ve görsel bir şölen yaşatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Bugüne kadar elde edilen başarılar öyle kolay başarılar değil. Hepinizin çok çok büyük emekleri var. Bu emekleriniz için de hem kendim, hem şirketimiz, hem de yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan'ın 60 yıllık köklü mirasında her bir çalışanın çok önemli emekleri olduğunu belirten Yenigün, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: