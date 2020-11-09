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Formula 1 araçları İstanbul sokaklarında

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.11.2020 23:46 | Son Güncelleme

Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul'da Formula 1 araçları, tanıtım için meydanlara indi.

Formula 1 araçları İstanbul sokaklarında

Formula 1 Türkiye Grand Prix öncesi tanıtım filmi için İstanbul sokaklarında Formula 1 araçları gözükmeye başladı.

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing ve Alpha Tauri, bugün saat 11.30'da başlayan Sultan Ahmet Meydanı'nda reklam çekimlerine devam ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye GP tanıtım filmi çekimleri sebebiyle 9-10-11 Kasım tarihlerinde Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

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ÜLKENİN TANITIMINA DESTEK

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye döndü ve İstanbul’un tanıtımına önemli bir katkı sunması bekleniyor.10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 150’yi aşkın ülkeden 2 milyara yakın insan izliyor.

Formula 1 yarışları düzenlediği ülkeye de paha biçilemez bir tanıtım fırsatı sunuyor. Yapılan tahminlere göre Türkiye Grand Prix'in ülkemizin tanıtımına 500 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix öncesi ve antremen, yarış seansları boyunca yüzlerce ülkede 50 bin saate yakın yayın yapılacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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