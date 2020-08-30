Formula 1'de Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı!

Formula 1'de Spa-Francorchamps GP'yi Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'den Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc ise 15'inci oldu.
-Hamilton
-Bottas
-Verstappen
-Ricciardo Mor daire
-Ocon
-Albon
-Norris
-Gasly
-Stroll
-Perez
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Sörloth dünya devine gidiyor
Başkan transferi resmen açıkladı
Gomis'in takımı şampiyon oldu
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Dani Alves ameliyat edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum