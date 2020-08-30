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  4. Formula 1'de Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı!

Formula 1'de Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Formula 1 Belçika Grand Prix’sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de Belçika GP'sini Lewis Hamilton kazandı!

Formula 1'de Spa-Francorchamps GP'yi Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'den Sebastian Vettel 13, Charles Leclerc ise 15'inci oldu.

-Hamilton
-Bottas
-Verstappen
-Ricciardo Mor daire
-Ocon
-Albon
-Norris
-Gasly
-Stroll
-Perez

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