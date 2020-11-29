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Formula 1'de korkutan kaza: Romain Grosjean

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

F1'de Bahreyn GP'de startın hemen verilmesinin ardından F1 pilotu Romain Grosjean'ın aracı, adeta infilak etti. Fransız sürücü, aracından ciddi bir yara almadan çıktı.

Formula 1'de korkutan kaza: Romain Grosjean

Formula 1'de gerçekleştirilen Bahreyn GP'de büyük bir kaza yaşandı. Formasyon turunun ardından yarışın başlamasıyla birlikte Haas pilotu Romain Grosjean'ın aracı adeta infilak etti. Bu olayın üzerine Race Control (Yarış kontrol) kapışmayı kırmızı bayrak ile durdurdu. Ardından Fransız sürücüden iyi haber geldi. Araçtan çıkmayı başaran Grosjean, tıbbi araca alınarak götürüldü. Sürücünün, araçtan çıkarken şok içerisinde olduğu görüldü. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama yapılacak.

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