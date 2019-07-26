SPOR

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'teGüray Vural, Gazişehir Gaziantep'te
Olimpiyat madalyaları görücüye çıktıOlimpiyat madalyaları görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Almanya Baden-Württemberg

En Çok Okunan Haberler

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Malatya tur şansını zora soktu!

Malatya tur şansını zora soktu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı

Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı

Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu

Büşra Ün şampiyon oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.