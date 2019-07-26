Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.
Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
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