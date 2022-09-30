Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 335 puan Charles Leclerc (Monako): 219 Sergio Perez (Meksika): 210 George Russell (Büyük Britanya): 203 Carlos Sainz (İspanya): 187

- Takımlar