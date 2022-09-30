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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

30.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları 1 Ekim Cumartesi günü, yarış ise 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

  1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

  2. Charles Leclerc (Monako): 219

  3. Sergio Perez (Meksika): 210

  4. George Russell (Büyük Britanya): 203

  5. Carlos Sainz (İspanya): 187

- Takımlar

  1. Red Bull: 545

  2. Ferrari: 406

  3. Mercedes: 371

  4. Alpine: 125

  5. McLaren: 107
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 sezon iyet
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