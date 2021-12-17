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Formula 1'in yıldız ismi COVID-19'a yakalandı

17.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monacolu pilotu Charles Leclerc'in yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Formula 1'in yıldız ismi COVID-19'a yakalandı

İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dhabi'den dönüşünde COVID-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in daha önce çift doz COVID-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine COVID-19 geçirdiği hatırlatıldı.

Ferrari'nin Monacolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

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Formula 1
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