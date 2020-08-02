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  4. Formula 1 İngiltere Yarışı'nda zafer Lewis Hamilton'ın oldu

Formula 1 İngiltere Yarışı'nda zafer Lewis Hamilton'ın oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, son turda lastiği patlamasına karşın şampiyona lideri Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 İngiltere Yarışı'nda zafer Lewis Hamilton'ın oldu

Silverstone'da son 3 turda arka arkaya Bottas, Sainz ve Hamilton'ın lastikleri patladı. Sıralama son 3 turda değişti. Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı ve yarışı kazandı.

-Lewis Hamilton - Mercedes
-Max Verstappen - Red Bull
-Charles Leclerc - Ferrari

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