Formula 1 İngiltere Yarışı'nda zafer Lewis Hamilton'ın oldu

Silverstone'da son 3 turda arka arkaya Bottas, Sainz ve Hamilton'ın lastikleri patladı. Sıralama son 3 turda değişti. Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı ve yarışı kazandı.
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