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Fransa'da Bordeaux-Rodez maçında büyük skandal! Beyin sarsıntısı geçirdi, maç tatil edildi...

03.06.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Bordeaux ile Rodez arasındaki karşılaşma, taraftarın sahaya girerek futbolcuya fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle yarıda kaldı.

Fransa'da Bordeaux-Rodez maçında büyük skandal! Beyin sarsıntısı geçirdi, maç tatil edildi...

Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde, Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Bordeaux, kümede kalmak için sahaya çıkan Rodez'i Matmut Atlantique Stadı'nda konuk etti. İki taraf için de kritik öneme sahip karşılaşmanın 22. dakikasında konuk ekipte forma giyen Lucas Buades, ağları sarstı ve gol sevinci yaşadığı sırada taraftarın fiziksel müdahalesine maruz kaldı.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

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Buades'in beyin sarsıntısı geçirmesi ve tribünlerde yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle karşılaşmanın hakemi Nicolas Rainville, maçı tatil etti.

MAÇA İLİŞKİN KARAR AÇIKLANACAK

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Bourdeux, söz konusu karşılaşmayı dört farklı kazanması halinde Ligue 1'e yükselecekti. Rodez'in ise ligde kalmak için müsabakayı kazanması gerekiyordu.

Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.


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Bordeaux ligi hakemi

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