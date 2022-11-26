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Fransa Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve turladı! Mbappe Galatasaray'ın yıldızını üzdü

26.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürüyor. D Grubu ikinci mücadelesinde Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransa rakibini Mbappe'nin ayağından gelen gollerle 2-1 mağlup etti ve gruplardan çıkmayı da garantilemiş oldu. İşte detaylar...

Fransa Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve turladı! Mbappe Galatasaray'ın yıldızını üzdü
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
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Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa, Christian Eriksen kaptanlığındaki Danimarka ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaştı. Mücadele Fransa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK ATAK FRANSA'DAN

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, mücadelenin 10. dakikasında ilk tehlikesini yarattı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Theo Hernandez sol ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte Rabiot'un indirdiği topta Giroud fırsatı değerlendiremedi.

SAVUNMA ENGELLEDİ!

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Dakikalar 31'i gösterirken Fransa'da bu kez Mbappe sol taraftan ortaladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Kounde kaleye vurdu ancak Danimarka savunması şutu engelledi.

CORNELIUS KALEYİ BULAMADI!

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Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius Danimarka'da ilk 11'de maça başladı. Danimarkalı golcü karşılaşmanın 36. dakikasında sağ çaprazdan yakın köşeye vuruşunu yaptı. Top auta gitti.

GOL 61'DE GELDİ!

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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, 61'de Fransa Mbappe ile öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, Hernandez ile verkaç yaptıktan sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

7 DAKİKA SONRA EŞİTLİK

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Danimarka bu gole 7 dakika sonra yanıt verdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eriksen ortaladı, Andersen'in kafayla dokunduğu topa sol çaprazda Christensen kafayı vurdu ve takımına beraberliği getirdi.

MBAPPE TEKRAR SAHNEDE!

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Dakikalar 86'yı gösterdiği esnada Mbappe ikinci kez sahneye çıktı. Fransız yıldız Griezmann'ın ortasında arka direkte topla buluştu ve yaptığı şık vuruşla durumu 2-1'e getirdi.

NELSSON İLK 11'DE BAŞLADI!

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Danimarka'da forma giyen Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

FRANSA SON 16'DA

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Fransa'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından Fransa puanını 6'ya yükseltirken Danimarka 1 puanda kaldı. Bu skorun ardından Fransa gruplardan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İLK 11'LER

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius.

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