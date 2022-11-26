Fransa Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve turladı! Mbappe Galatasaray'ın yıldızını üzdü

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa, Christian Eriksen kaptanlığındaki Danimarka ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaştı. Mücadele Fransa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, mücadelenin 10. dakikasında ilk tehlikesini yarattı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Theo Hernandez sol ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte Rabiot'un indirdiği topta Giroud fırsatı değerlendiremedi.
Dakikalar 31'i gösterirken Fransa'da bu kez Mbappe sol taraftan ortaladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Kounde kaleye vurdu ancak Danimarka savunması şutu engelledi.
Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius Danimarka'da ilk 11'de maça başladı. Danimarkalı golcü karşılaşmanın 36. dakikasında sağ çaprazdan yakın köşeye vuruşunu yaptı. Top auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, 61'de Fransa Mbappe ile öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, Hernandez ile verkaç yaptıktan sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Danimarka bu gole 7 dakika sonra yanıt verdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eriksen ortaladı, Andersen'in kafayla dokunduğu topa sol çaprazda Christensen kafayı vurdu ve takımına beraberliği getirdi.
Dakikalar 86'yı gösterdiği esnada Mbappe ikinci kez sahneye çıktı. Fransız yıldız Griezmann'ın ortasında arka direkte topla buluştu ve yaptığı şık vuruşla durumu 2-1'e getirdi.
Danimarka'da forma giyen Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Fransa'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından Fransa puanını 6'ya yükseltirken Danimarka 1 puanda kaldı. Bu skorun ardından Fransa gruplardan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius.