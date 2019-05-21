SPOR

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Futbol Takımımız'la karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

H Grubu’nda oynadığı iki maçı da kazanan Horozlar, 2 Haziran’da Bolivya ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 8 Haziran’da Konya’da A Milli Futbol Takımımız ve 11 Haziran’da Andorra ile karşılaşacak.

Türkiye - Fransa maçı, 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Areola, Lecombe, Lloris, Maignan
Defans: Dubois, Pavard, Varane, Zouma, Lenglet, Umtiti, Digne, Mendy
Orta saha:Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, Ndombele
Forvet: Coman, Mbappe, Lemar, Thauvin, Ben Yedder, Griezmann, Giroud

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
A Milli Takım'ın rakipleri belli olduA Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
A Milli Takım için karar verildiA Milli Takım için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fransa milli takımı a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

İşte G.Saray'ın yeni forması

İşte G.Saray'ın yeni forması

Dünyaca ünlü kulüp küme düşürüldü

Dünyaca ünlü kulüp küme düşürüldü

Transfer resmen açıklandı! İşte Ajax'ın yeni yıldızı

Transfer resmen açıklandı! İşte Ajax'ın yeni yıldızı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadroya bak hepsi de en iyi takımlarda oynayan Lejyonerler.Hadi Şenol Hoca,Milli takım izin şu Fransanın Frenk Kestanesini
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın rakipleri Yunanistan ve Özbekistan

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

A Milli Takım için karar verildi

Arnavutluk'un yeni hocası Edoardo Reja oldu

İşte Arnavutluk'un yeni hocası

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Takım'a flaş haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.