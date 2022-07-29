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Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu

29.07.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu

Fransa'dan boşandığı eşinin ailesiyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesine gelen Fransız Jennifer Muş, Müslüman oldu.

Akdağmadeni Müftülüğüne Müslüman olacağını bildiren 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Jennifer Muş için Belekçehan Belediyesi Salonu'nda ihtida merasimi düzenlendi.

İslam diniyle ilgili Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sebahattin Topaç'tan bilgi alan Jennifer, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

"Elif" ismini alan Muş'a, Belediye Başkanı Şahin Arısoy ve Sebahattin Topaç, Kur'an-ı Kerim ile çeşitli hediyeler verdi.

Elif Muş'un eski kayınpederi İskender Muş, gazetecilere, Fransa'da yaşadıklarını belirterek, gelini Elif'in Müslüman olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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