Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi

Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi.

Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı solunum durması sonucu beyni oksijensiz kalan A.Ö. (5), Strazburg Hautepierre Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilen ambulans uçağa alınan çocuk, Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulansa konulan A.Ö, tedavisinin devam edeceği Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.



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