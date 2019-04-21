SPOR

Freiburg 0 - 4 Borussia Dortmund

ALMANYA HABERLERİ  | 21.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bundesliga'da lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg’u 4-0 yendi.

Freiburg 0 - 4 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 30. haftasında Schwarzwald Stadı’nda Freiburg’a konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 12. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğü sürdüren Borussia Dortmund, 54. dakikada Marco Reus, 79. dakikada Mario Götze ve 87. dakikada penaltıdan Paco Alcacer ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Konuk ekipte Ömer Toprak 56. dakikada Marius Wolf’un yerine oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle puanını 69’a çıkaran Borussia Dortmund 70 puanı bulunan lider Bayern Münih’in ardından ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü. Freiburg ise 32 puanla 13. sırada kaldı.


PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Bayern Münih yerini koruduBayern Münih yerini korudu
Ünlü teknik adamın görevine son verildiÜnlü teknik adamın görevine son verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
freiburg Borussia Dortmund

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Süper Lig hocası Porto'ya gidiyor

Süper Lig hocası Porto'ya gidiyor

Ronaldo Juventus'ta kalacak

Ronaldo Juventus'ta kalacak

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freiburg 0 - 4 Borussia Dortmund

Dortmund pes etmiyor

Bayern Münih, Bundesliga'daki yerini korudu

Bayern Münih yerini korudu

Stuttgart, Markus Weinzierl'in görevine son verdi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Augsburg 6 - 0 Stuttgart

Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı

Galatasaray'ın eski hocası dünya devine transfer oldu

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

Stuttgart küme düşerse Ozan Kabak 15 milyon euroya serbest kalacak

Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.