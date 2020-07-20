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Frigya vadilerini inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın doğusunda eski bir yanardağ olan Türkmen Dağı’nın tüfleriyle meydana gelen, binlerce yıllık geçmişiyle tarihe ayna tutan Frigya vadilerinde incelemelerde bulundu.Ziyaretine Sabuncupınar’dan başlayan Vali Çelik, restorasyonu Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tamamlanarak turistlerin konaklama hizmetine sunulan Frig Evi’ni ziyaret etti.Frigya Kültürel Mirasını Koruma Birliği (FRİGKÜM) Müdürü İbrahim Okumuş tarafından Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesi’ne Dönüştürülmesi Projesi faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verilen inceleme gezisine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin katıldı.Vali Çelik, proje kapsamında seyir terası yapılması planlanan Kartal Kaya ile yürüyüş parkuru düşünülen Yılanlı Vadi’yi de inceleyerek bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın doğusunda eski bir yanardağ olan Türkmen Dağı’nın tüfleriyle meydana gelen, binlerce yıllık geçmişiyle tarihe ayna tutan Frigya vadilerinde incelemelerde bulundu.
Ziyaretine Sabuncupınar’dan başlayan Vali Çelik, restorasyonu Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tamamlanarak turistlerin konaklama hizmetine sunulan Frig Evi’ni ziyaret etti.
Frigya Kültürel Mirasını Koruma Birliği (FRİGKÜM) Müdürü İbrahim Okumuş tarafından Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesi’ne Dönüştürülmesi Projesi faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verilen inceleme gezisine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin katıldı.
Vali Çelik, proje kapsamında seyir terası yapılması planlanan Kartal Kaya ile yürüyüş parkuru düşünülen Yılanlı Vadi’yi de inceleyerek bilgiler aldı.

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