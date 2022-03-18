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FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

18.03.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü nedeniyle yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de İrlanda Milli Günü için ışıklandırılmaya sahne oldu.

İrlanda bayrağının renkleriyle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

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