FSM Köprüsü, otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.
Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.
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