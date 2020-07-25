Fuat Kılıç, Alemannia Aachen'da rekora imza attı

Kariyerine FC Kaiserslautern'de başlayan ve devamında MSV Duisburg, Kasımpaşa ve FC Saarbrücken gibi kulüplerde antrenörlük yapan Fuat Kılıç, 2016 yılında geldiği Alemannia Aachen'da son sezonla beraber 4,5 yıl görev yaptı. Kılıç, Almanya'da 4'üncü lig sayılan ve bölgesel lig olan Regionalliga West'te mücadele eden Alemannia Aachen'in başında bulunduğu yıllarda, takımı özellikle Almanya Kupası (DFB Pokal) turnuvalarında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

FC Saarbrücken'in ardından 2016 yılında geldiği Alemannia Aachen'daki dönemini Fuat Kılıç, şöyle anlattı:

"Alemannia Aachen'da çok başarılı ve müthiş zamanlar geçirdik. İflas etmiş bir takım olarak bulunduğumuz Regionalliga'da tutunmayı başardık. Her sene bölgesel kupa finaline katılmayı başardık, geçtiğimiz sezon da DFB kupasına katılmayı hak ettik. Özellikle Bayer Leverkusen takımına karşı oynadığımız DFB kupa maçını kaybetmemize rağmen, inanılmaz bir atmosfer yakaladık ve seyirciyle bütünleştik. Amacımız hep bir üst lige çıkmaktı ama maddi imkansızlıklar yüzünden bunu başaramadık. Elimizdeki kaliteli oyuncuların çoğunu satmak zorunda kaldık. Takımı her sene gençlerden sıfırdan yeniden kurduk ve başarılı olmak için zamana tabii ki ihtiyaç vardı. Buna rağmen bu bütçeye göre güzel ve başarılı sezonlar yaşadık. En büyük gururum Alemannia Aachen'ın 120 yıllık tarihinde en uzun süreli teknik direktör görevini yapan kişi olmak. Seyirciden yöneticisine kadar bana güvendiler ve hep desteklediler. Gerçekten çok gurur vericiydi. Ama benim daha farklı ve daha büyük hedeflerim olduğu için kendi isteğimle Alemannia Aachen'dan ayrıldım."