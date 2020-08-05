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Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.08.2020 08:31 | Son Güncelleme

Championship play-off finalinde Fulham, Brentford'u uzatmalarda 2-1 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford'un tek golü ise 120+4'te Henrik Dalsgaard'dan geldi. Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu

İngiltere Championship play-off final maçında Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

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Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti. Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

(AA)

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