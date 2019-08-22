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Furkan Korkmaz: Dünya Kupası'nda maç maç bakmalıyız

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, takım halinde konsantrasyonun önemini vurgulayarak, "Rakiplerden çok sahada bizim ne yapacağımız daha önemli." dedi.

Furkan Korkmaz: Dünya Kupası'nda maç maç bakmalıyız

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını sürdüren milli takımın 22 yaşındaki skorer oyun kurucusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta sürdüren Furkan Korkmaz, milli takımda verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Önemli olan takım halinde konsantrasyonu sahaya yansıtmak. Turnuvaya maç maç bakmak bizim için başarıya gitmek adına daha önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda ABD, Japonya ve Çekya ile E Grubu'nda mücadele edecek milli takımda yetenekli oyuncuların yer aldığını vurgulayan Furkan, "ABD'nin birkaç eksiği var ama gelen oyuncular da aşağı değil. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Rakiplerden çok sahada bizim ne yapacağımız daha önemli. Gerçekten potansiyelli bir ekibiz. Her ne kadar genç olsak da aynı zamanda tecrübeli bir takımız. Bizim için enerjiyi tecrübeye nasıl dökeceğimiz belirleyici olacak." diye konuştu.

"76ERS İLE TEKRAR ANLAŞMAM SÜRPRİZ OLDU"

Transferde adı İspanyol temsilcisi Real Madrid ve Fenerbahçe Beko ile anılan Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile sözleşme uzatmasının sürpriz olduğunu belirtti.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı geçen sezon fazla forma şansı bulamadığını hatırlatan milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde farklı takımlarla ismim anıldı. Philadelphia 76ers ile tekrar anlaşmam benim için sürpriz oldu. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Takımın, Jimmy Butler ve J.J. Redick gittikten sonra pozisyonumda benim gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu hissettim. Güzel bir izlenim bırakmışım ki tekrar beni takımda görmek istediler. Bu, benim için çok önemli bir artı. Bildiğim bir şehir, takım ve ortam. Gelecek sezonun daha verimli geçeceğini düşünüyorum."

"ACEMİLİK VE ÇAYLAKLIK YOK"

Furkan Korkmaz, NBA'deki uyum sürecini tamamladığını, gelecek sezon daha fazla süre alması gerektiğini aktardı.

Avrupa'ya her zaman dönme şansının bulunduğunu ancak NBA'de kalıcı olmak istediğinin altını çizen Furkan, "Artık kesinlikle oynamam gerekiyor. Önemli olan ABD'ye gidip orada kalmak. Ben bunu yapacağım için böyle bir karar aldım. Benim hayalim NBA'de oynamaktı. Ufak tefek sakatlıklar oldu. NBA'de 3. sezonum olacak. NBA acemiliği ve çaylaklığı yok. Bunun da farkındayım. Dünya Kupası sonrası yeni sezon için Philadelphia 76ers'a çok motiveyim." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
furkan korkmaz FIBA 2019 Dünya Kupası

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