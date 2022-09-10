Furkan Korkmaz: “Fransa’ya kolay atış vermememiz Lazım”

EuroBasket son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam’da Furkan Korkmaz, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Furkan Korkmaz’ın sözleri şu şekilde:

“Fransa’ya kesinlikle ikinci sayı şansı vermemiz lazım. Turnuva boyunca zayıf olduğumuz kısım buydu, hücum ribaundlarından çok fazla sayı verdik. Fransa da uzun bir takım. O yüzden önce ribaundlarını kontrol edip daha sonra kolay atış vermememiz lazım. Çünkü çok kolay ritme girebilen, farkı açabilen bir takım. Fakat ben her zaman söylüyorum onlardan daha çok bizim ne yapacağımız önemli olacak. Çünkü maçın birinci dakikasından itibaren o mücadeleyi verebilirsek, savunma ve hücumda sertliği koyabilirsek bence maç bizim için çok daha rahat, kolay geçebilir ama tabii ki çeyrek finale kalma maçı artık. Burada herkes varını, yoğunu verecek. Fransa’da eminim bu konsantre ile maça çıkacaktır. Fakat önemli olan maçın başındaki o sertlik.”

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