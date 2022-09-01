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Furkan Korkmaz: "Galibiyetle başlamak önemli"

01.09.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Furkan Korkmaz, Karadağ karşısında alınan 72-68'lik galibiyeti değerlendirdi.

Furkan Korkmaz: "Galibiyetle başlamak önemli"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Furkan Korkmaz, EuroBasket'te Karadağ karşısında alınan 72-68'lik galibiyeti değerlendirdi.

Furkan Korkmaz, "Muazzam oynadığımızı söyleyemem. Çok fazla inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Ancak ilk gün ilk galibiyet önemli, güzel başladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Başarılı basketbolcu sözlerini, "Sabah antrenmanda kilitlendim deyim yerindeyse. Doktorlarımızın yardımı, iğne derken bugün oynayabildim." ifadeleriyle tamamladı.

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