Futbol dünyası bu sözleri konuşuyor! İbrahim Üzülmez fena patladı! 'Bu camia top gibi sürekli dönüyor!'

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Üzülmez, “Ön tarafta üretken oyuncu grubuna karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kaybedecek bir oyun oynamadık. Özellikle 45 dakikada. Duran toptan yediğimiz basit gol. Duran topta dikkatli olmamız gerektiğini söyledik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Sezon başından beri üretme konusunda sorun yaşıyoruz. Oyuncular istiyor, gayretliler. İlk 45 dakika oyuna bakınca mağlubiyeti hak ettiğimizi söyleyemem. Böyle maçlarda basit gol yiyince, rakip de konsantre olunca, girdiğiniz pozisyonları da değerlendiremeyince kaybediyorsunuz. Rakibi iştahlandırdık. Sakarya maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

"BİR ÇİZGİ ÇEKİYOR AMA..."

Müsabakanın VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında da konuşan İbrahim Üzülmez, “Suat Arslanboğa hem Bandırmaspor hem bu maçta bir çizgi çizdi. Gol atıyoruz Bodrum’da da aynısı oldu Sakarya’da da aynısı oldu. Gol atıyoruz, iptal oluyor. Oyuncular da motive olarak düşüyor. Suat Arslanboğa, Bandırmaspor ve bu maçta da bir çizgi çekiyor ama bilmiyorum. Gayret gösteriyoruz. Birileri eleştirecek, birileri yuhalayacak. Nasıl ki 7-8 hafta çok fazla İbrahim Üzülmez ön plana çıkmadıysa, bu maçta da ön plana çıkmayız” diye konuştu.

"FUTBOL CAMİASI TOP GİBİ"

Üzülmez, bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı ile görüştüğü yönündeki iddialara da cevap vererek, “O ismi zaten söyleyen söylüyor. Hocalar gelip geçer. Eyüpspor’a bir sürü hoca geldi, biz de gidebiliriz. Kulüpler bakidir. Teknik adam takımın başındayken bazı şeyler konuşulması doğru değil. Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMDAN GAYRET İSTİYORUM"

Mücadelenin ardından Eyüpspor tribünleri ve oyuncusu İbrahim Yılmaz ile yaşadığı gerginlik ile ilgili de konuşan Üzülmez, “Oyuna girince gayret istiyorsun. ‘15 dakika girdim ne yapayım’ diyor. 42 yaşındaki Umut da girdi. Zaten siz yokken bu takım aldı. İstiyoruz senden İbo. Sen beni eleştireceksin, ben seni eleştireceğim. Biz 8 maç alırken tribünler ‘deli İbo’ diye çağırmadı. Biz bunları aştık. İstiyoruz senden, beklenti var. Ara transferde gelmişsin. Takım mücadele etti. Atamıyoruz, oraya gidiyoruz üretmeyi sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Her oyuncuma saygı duyuyorum ama mücadele gayret, istek seviyorum. Futbolda kaybetmek vardır ama futbolda kazandığımızın karşılığını vermemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.

