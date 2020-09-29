YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Futbol maçları için polisten güvenliklere eğitim

Futbol maçları için polisten güvenliklere eğitim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3. Lig’de mücadele eden Tekirdağspor Futbol Takımı’nın ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2020/2021 futbol sezonunda, Misli.com 3. Ligde mücadele edecek Tekirdağspor’un ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. Eğitim için polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri Tekirdağ Namık Kemal Stadı’nda bir araya geldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından “Özel Güvenlik-Genel Kolluk İlişkisi ve Özel Güvenliğin Yetkileri, Spor Güvenliği ve Mevzuatı, Kitle Psikolojisi, Grup Dinamiği ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Olaylarda Teknik, Taktik ve Düzenler, Güvenlik Sistem ve Cihazları ile Üst Arama” konularında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu’nca belirlenen korona virüs tedbirleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler aktarıldı. Eğitime katılan özel güvenlik görevlilerine “Spor Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi” verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:05
İkindi
16:24
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Merkez Eczanesi
Corlu
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu için arsa devri yapıldı
Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu için arsa devri yapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı
Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı
Çorlu’da DYK kursları başladı
Çorlu’da DYK kursları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.