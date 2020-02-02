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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 02.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton (Dk. 57 Tzavellas), Onur Bulut, Salih Uçan (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos (Dk. 84 Efecan Karaca), Cisse

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 71 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Donald (Dk. 65 Walter), Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut (Dk. 57 Kjartansson)

Goller: Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. 90+4 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Hadebe, Dk. 66 Murat Yıldırım, Dk. 78 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

46. dakikada sağ kanttan gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un içeriye doğru göndermek istediği top, Yeni Malatyasporlu futbolcu Hadebe'nin eline çarparken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Cisse, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.

60. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan Alanyaspor ceza sahasına girmek isteyen Bifouma, Nsakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Nsakala'ya bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.

69. dakikada soldan çizgiyen inen Alanyasporlu Cisse, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Campos'un kafayla vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre rakip ceza sahası dışında Bifouma'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, topu sol kanattan bindiren Gökhen Töre'ye çıkardı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topu Chebake filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor BtcTurk Yeni Malatyaspor Futbol Maç Süper Lig

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