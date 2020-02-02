Futbol: Süper Lig

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem Büyük, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Diego'nun altıpas önünde uzaklaştırmak istediği topu Mariano kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, ceza sahasının sol tarafında yerden pasını verirken, Adem Büyük topun üstünden atladı. Feghouli'nin sağ ayağıyla penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

69. dakikada Hes Kablo Kayserispor golü buldu. Aksel Aktaş'ın ara pasında topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Mesanovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Zorbay Küçük, gol kararı verdi: 3-1.

90+4. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü kaydetti. Belhanda'nın havadan pasında Onyekuru, altıpasın solunda topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Feghouli, topu kontrol ettikten sonra altıpas önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

