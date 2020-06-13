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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 22:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Diaby, Boateng, Boyd, Güven Yalçın

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic

Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk edip 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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