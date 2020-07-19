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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 19.07.2020 21:54 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Michalak, Rivas

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic

Sarı kart: Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 33. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

15. dakikada Pinto, sağdan kullandığı köşe vuruşunda uzak noktaya ortasını yaptı. Kulusic'in kafa vuruşunda Ferhat Kaplan'ı geçen topu kale önünde Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. İkinci pozisyonda yakın mesafeden Faty şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

31. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik topu içeriye çevirdi. Bünyamin Balcı'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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