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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.07.2020 21:59 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli, Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

Gol: Dk. 19 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 30 Epureanu (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top, sağ çaprazdaki Crivelli'de kaldı. Bu futbolcunun çıkardığı topu ceza sahasında kontrol eden Elia'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Epureanu'nun hatalı pasında araya giren Kravets'in ceza sahasının sağ çaprazında, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda, savunmada Sapunaru'ya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayının gerisinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

33. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Medipol Başakşehirli futbolcular, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini ileri sürerek penaltı itirazında bulundu. Video Yardıcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Lung sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.

Medipol Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

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