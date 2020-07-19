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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 22:05 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Siopis, Musa Çağıran, Efecan Karaca, Bakasetas, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko, Recep Niyaz, Murawski, Sackey, Aissati, Rodallega

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor- Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan Zeki Yavru'nun içeriye gönderdiği topu Recep Niyaz gelişine kaleye yolladı. Bu futbolcunun köşeye giden sert şutunda kaleci Marafona güçlükle topu kornere çeldi.

17. dakikada Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzun topuna Cisse hareketlendi. Denizlispor kalecisi Hüseyin Altıntaş ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etmek istedi ancak Cisse'nin dokunduğu top auta çıktı.

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında sol kanattan Bergdich topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın vuruşunda top yerden sekerek üst direğin yakınından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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