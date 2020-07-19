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Futbol: Süper Lig

SİVAS HABERLERİ  | 19.07.2020 23:14 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç (Dk. 89 Fernando), Yatabare (Dk. 90 Yasin Öztekin), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Armin), Fatih Aksoy (Dk. 60 Hakan Arslan), Cofie, Kone (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Van Beijnen), Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias (Dk. 80 Mats Seuntjens), Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 63 Rahmetullah), Stancu (Dk. 80 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 29 Kone (Penaltıdan), Dk. 67 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 72 Polomat (Gençlerbirliği)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 33. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği karşılaşması ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza alanına girdi. Pasında Emre Kılıç topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, topu sol kanattan ceza sahası içine taşıdı. Düzgün pasında topla buluşan Yatabare, topu kaleci Nordfeldt'in sağından ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan topa dokunamadı.

82. dakikada Yatabare'nin pasında topla ceza sahası içinde buluşan Mert Hakan Yandaş, topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un 2-0 üstünlüyle son erdi.

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