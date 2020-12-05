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Futbol: Süper Lig

KONYA HABERLERİ  | 05.12.2020 18:07 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 87 Oğuz Kağan Güçtekin), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 79 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 73 Shengelia), Hurtado (Dk. 86 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Daci (Dk. 79 Ömer Ali Şahiner)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Baumal, Rashad Muhammed (Dk. 88 Donald), Obertan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes (Dk. 67 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 54 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

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