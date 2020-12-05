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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.12.2020 19:55 | Son Güncelleme

Galatasaray: 1 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Sackey, Traore, Selim Ilgaz, Akintole, Diouf

Gol: Dk. 32 Diagne (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 9 Diagne (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.

17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popov'a rağmen topu göğsüyle kontrol eden Diagne, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi.

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