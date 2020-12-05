Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig 'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Goller: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor yarı alanının ortalarından kazanılan faul atışını Emre Kılınç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sağ çaprazda Oğulcan Çağlayan kafayla vurdu. Kale sahasına gelen top, Santos'un ters vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

