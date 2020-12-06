Futbol: Süper Lig

24. dakikada ceza sahasında yerde kalan Kitsiou'ya, Eren Albayrak'ın faul yaptığını değerlendiren hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti ve Eren'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Meler, daha sonra VAR incelemesi sonucu penaltı ile kırmızı kart kararlarını iptal etti. Bunun üzerine oyun dışına gönderilen Eren Albayrak, sahaya döndü.

45+3. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Podolski'nin orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan Jahovic, ceza sahasına girip kaleci Friedrich'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın seremonisinde, vefat eden eski milli futbolcu Raşit Karasu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

