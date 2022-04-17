Futbol tarihinde onun gibisi yok! Inaki Williams üst üste 224 maçta...

Athletic Bilbao'nun yıldız forveti Inaki Williams, sürekliliğiyle göz doldurmaya devam ediyor.
Williams, Bilbao formasıyla La Liga'da üst üste 224. maçına çıkarak bu alanda rekor kırdı. Bu rekorun önceki sahibi ise Juanan Larranaga'ydı. Inaki Williams'ın en son kaçırdığı maçta tarihler 17 Nisan 2016 gösteriyordu.
Athletic Bilbao formasıyla 333 maça çıkan Williams, 74 gol ve 44 asistlik performans ortaya koydu.
Inaki Williams, son 6 yıldır LaLiga'da hiç maç kaçırmadı. Üst üste 224 maç... Sakatlanmadı, ceza almadı, yedek kalmadı! Futbol tarihinde kırılması zor bir rekorun sahibi...
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