YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 21:11 | Son Güncelleme

Adanaspor: 0 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Adanaspor Cesar Grup Ümraniyespor TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düdüklü tencere silah sayıldı

Düdüklü tencere silah sayıldı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Adana Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

Başkan Karalar’dan, Akay’a destek ziyareti

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.