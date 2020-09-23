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Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Eylül Cuma:

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler

26 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bursaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor: Caner Ak

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman

16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Altay-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

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