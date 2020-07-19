Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.

Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.

Ligde dün oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.

- Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1

Giresunspor-Altay: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1

Hatayspor-Bursaspor: 3-1

Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0