Futbolda asist nedir, nasıl yapılır? Asist kriterleri neler?

Asistler, takımın hücum potansiyelini artırması ve gol pozisyonlarını yaratması açısından futbolda önemlidir. Bir asist yapan oyuncu, takımının başarısına doğrudan katkıda bulunur ve genellikle takdir edilir. Asistler, gol atan oyuncunun performansını destekler ve takımın oyun stratejisine uygun olarak önemli bir rol oynar.
Futbolda asist ne demek sorusuna şu cevabı verebiliriz:
Asist bir oyuncunun takım arkadaşına gol pozisyonu yaratmak amacıyla topu başarılı bir şekilde ilettiği bir futbol terimidir. Asist golün kendisi kadar değerlidir. Gol pozisyonu oluşturmak takımın skor üretme kabiliyetini artırır.
Bir sezonda en çok asist yapan oyuncu "asist kralı" olarak seçilir. Bu ödül, birçok ligde ve turnuvada verilmektedir. Asist krallığı ise bir sezonda en çok asist yapan oyuncuya verilen bir ödüldür. Türkiye'de de Süper Lig asist krallığı vardır.
Asistler bir oyuncunun pas verme, orta yapma, çalım atma veya duran top organizasyonları gibi çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Örneğin bir oyuncu ceza sahası içine kesme bir pas atarak takım arkadaşına gol atabileceği bir pozisyon yaratabilir. Bir oyuncu hızla kanattan ilerleyip orta yaparak hücumda olan bir takım arkadaşına gol için uygun bir fırsat sunabilir. Ayrıca köşe veya serbest vuruşlardan yapılan ortalar da asist olarak kabul edilir.
Asistin resmî bir şekilde kabul edilmesi için bazı kriterler vardır. Bunlar: